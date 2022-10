Avatar | la via dell' acqua | Stephen Lang ha definito il film splendido

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le nuove parole disu: La Viafanno ben sperare nei confronti di un progetto che aprirà la strada a un vero e proprio mondo cinematografico. Nel corso di una recente intervista, attore che ha preso parte alle riprese del primonel ruolo del Generale Miles, si è sbottonato in merito ad: la via, definendo il nuovo progetto in uscita a dicembre "unfantastico" e in grado facilmente di distaccarsi da quanto abbiamo visto fino ad ora. Adesso che si prepara a tornare con un nuovo personaggio in: La viaha anticipato a ...

Nel corso di una recente intervista Stephen Lang, attore che ha preso parte alle riprese del primo Avatar nel ruolo del Generale Miles, si è sbottonato in merito ad Avatar: la via dell'acqua, definendo il nuovo progetto in uscita a dicembre "un film fantastico" e in grado facilmente di distaccarsi da quanto abbiamo visto fino ad ora. Adesso che si prepara a tornare con un nuovo personaggio in Avatar: La via dell'acqua ha anticipato a ... Avatar: La Via dell'Acqua, nuovo video a 2 mesi dal debutto Le nuove parole di Stephen Lang su Avatar: La Via dell'Acqua fanno ben sperare nei confronti di un progetto che aprirà la strada a un vero e proprio mondo cinematografico. Con l'uscita di Avatar 2: La via dell'acqua a dicembre e altri tre sequel in programma, Avatar di James Cameron potrebbe diventare un grande franchise.