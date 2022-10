Udinese-Monza | programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per idi finale di. Appuntamento importante alla Dacia Arena tra due squadre che stanno rendendo bene in Serie A e che vogliono provare a staccare il biglietto per gli ottavi di finale, dove ad attendere la vincitrice sarà la Juventus. Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 19 ottobre.sarà visibile su1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Emigratis , lo show di Pio e Amedeo, in onda dalle 21.20 su Canale 5 Calcio, Coppa Italia - Sedicesimi di finale:, in onda dalle ...Dove vederein tv e in streaming, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa in Italia, è in programma alle ore 21 alla Dacia Arena e sarà visibile su Italia1 e ...AGGIORNAMENTO 19/10 ORE 16:20 - Sono arrivati i primi verdetti dei sedicesimi di Coppa Italia. Passano il proprio turno il Torino, che ha strapazzato 4-0 il Cittadella all'Olimpico, e il Genoa ...Si riportano di seguito i calciatori squalificati per la undicesima giornata del campionato di Serie A: due giornate di squalifica per Nicolò Rovella (Monza), ...