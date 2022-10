Terrore per Theo Hernandez | ladri in casa | presenti la compagna e il figlio

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)si prepara per i prossimi appuntamenti, si tratta di un calciatore determinante per il Milan. Attualmente è il terzino più forte del campionato di Serie A e uno dei migliori in circolazione. Le ultime ore sono state di grande. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione die ha svaligiato l’alloggio. Il calciatore del Milan non era presente durante la visita inaspettata, ma inc’erano laZoe Cristofoli e ilJunior di sei mesi. Secondo le prime indiscrezioni iavrebbero portato via oggetti di grande valore. Le indagini sono in corso per individuare gli autori del furto, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza. L'articolo ...