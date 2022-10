Nina Zilli | Isabelle Huppert e i look alla Festa del cinema di Roma 2022

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ladeldiprosegue e, in occasione del film La California, ha accolto diverse stelle come, che brilla sul red carpet con un tailleur sensualissimo. E non mancano le star internazionali, guidate da. Il sesto red carpet delladeldiaccoglie. Attrice francese tra le più amate nel contesto europeo e molto affezionata al pubblico italiano, è di ritorno dopo essere apparsaMostra deldi Venezia e non smentisce il suo tocco glamour. La 17esima edizione della kermessetografica è ormai entrata nel vivo ...