Milan | Gazzetta | “De Ketelaere deve dare una scossa alla stagione”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradavvero mettere il turbo in tante situazioni di gioco ad oggi. “Niente sorpasso Nulla di più logico, anche perché i piani di Pioli e del club per il biondo arrivato da Bruges non sono certo cambiati dopo un paio di mesi senza troppi squilli (e ci mancherebbe, visto il peso dell’investimento, 35 milioni complessivi, e la politica verso i giovani, fatta anche di pazienza): al Diavolo che ha bisogno di un vero dieci, la fantasia e la velocità di pensiero di Charles faranno comodo eccome. Il punto è che, perché la miccia si accenda davvero, occorre quella scintilla che finora non si è vista: il potenziale del belga è rimasto solo parzialmente espresso e a trascinare il gruppo ci hanno pensato i soliti noti Leao, Giroud e Tonali”. “Di ...

Ancora un guaio per Mike Maignan. E bruttissima notizia per il, che già pregustava il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l'infortunio al polpaccio sinistro subìto in nazionale. Maignan ha sentito di nuovo dolore durante l'allenamento ...Sportmediaset scrive: Laè sicuramente più allarmante: Ilha diversi giocatori infortunati, su cui Stefano Pioli non può contare. Tra gli altri anche Florenzi, Saelemaekers e ...In corso gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio del portiere francese: è probabile che salti le sfide decisive di Champions ...Chance in vista in casa Milan per Charles De Ketelaere. Lo annuncia oggi La Gazzetta dello Sport con vista sul prossimo impegno dei rossoneri contro il Monza in programma sabato: “Con il posto in tasc ...