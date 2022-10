Messico | software-spia per sorvegliare i cittadini

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Wikileaks messicano “denuda” il narcostato e denuncia il patto tra ministri di Amlo e i narcos Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha vinto nel 2018 perché intendeva eliminare la corruzione. Ora il più grande hacking informatico della storia messicana e nuove rivelazioni suggeriscono che il suo governo usaper. Un gruppo che si fa chiamare Guacamaya ha violato il Sedena, il ministero della Difesa del, sottraendo sei terabyte di dati, quasi cinque milioni di pagine di testo, includendo foto e video. Da giorni un’organizzazione che funge da intermediario per Guacamaya ha iniziato a filtrare i file rubati, un Wikileaks alla messicana, da cui si vede bene come l’esercito abbia molte informazioni sui legami tra la classe politica, compreso il ...

Nicola Porro

