Influenza | in Umbria isolati 16 casi di virus - Cronaca - lanazione it

Mencacci: 'Nei prossimi mesi sarà teoricamente possibile trovare casi di infezione contemporanea da Covid e ...Da luglio insono stati isolati 16 casi di virus dell'dal laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia. I campioni positivi sono stati ora inviati all'Istituto superiore di ... In Umbria isolati 16 casi di virus influenza Mencacci: "Nei prossimi mesi sarà teoricamente possibile trovare casi di infezione contemporanea da Covid e influenza" ...Ricoverati Covid ancora in salita in Umbria, 210, quattro in più, con i posti occupati in rianimazione che passano a due, da uno, in Umbria dove però prosegue il calo degli attualmente positivi, 7.565 ...