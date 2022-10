Incidente in autostrada | manager muore a 48 anni schiacciato sotto il Tir

Secondoin direzione Venezia: chiusura tratto Un secondoper fortuna privo di gravi conseguenze si è verificato mezz'ora dopo il primo, alle 18.02 tra San Stino e Cessalto in ...... dove era stata trasportata d'urgenza subito dopo l'impatto in, sulla Palermo - Messina ... L'è avvenuto giovedì pomeriggio, Carlo Tripodo era alla guida della sua Fiat Punto quando, ...SAN STINO - La salma è stata estratta solo in tarda serata, dopo ore di lavoro per liberarla dalle lamiere. Si tratta di Maurizio Durì, 49 anni di Udine, manager della ...Un incidente, dall’esito mortale, è avvenuto poco prima delle 17.30 di martedì 18 ottobre sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro in direzione Trieste. Dalle prime informazioni – sul posto Poli ...