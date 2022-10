Incendio Roma | a fuoco un appartamento a viale Libia | morto un 68enne

Un uomo di 68 anni è morto a, a causa di unscoppiato in un appartamento al Quartiere Africano. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di mercoledì. La palazzina interessata si trova all'altezza del civico ...Sulle cause dell'sono in corso le indagini della Procura di. La palazzina, che inizialmente era stata evacuata in via precauzionale, non sembra avere altri problemi ...Un uomo di 68 anni è morto a Roma, a causa di un incendio scoppiato in un appartamento al Quartiere Africano. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di mercoledì. La ...Terribile incendio avvenuto oggi nel Quartiere Africano a Roma, dove una palazzina ha preso fuoco creando il caos generale.