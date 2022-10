Che cos’è il battaglione Mansur

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In Ucraina è guerra mondiale. E lo è dal vicino eppure lontano 2014, l’anno in cui tutto ha avuto inizio: Euromaidan, la nascita della questione separatistica nel Donbas, l’occupazione della Crimea. L’anno in cui si è avverato il sogno recondito di Zbigniew Brzezinski, fare dell’Ucraina la leva per “espellere la Russia in Asia“, e i InsideOver.