Ascolti tv martedì 18 ottobre 2022 | Morgane detective geniale | Il Collegio 7 | Il Divin Codino | Le Iene | dati Auditel e share

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)Tv18. Siamo appena agli inizi di questa settimana di, ma anche ilsera è stato ricco dal punto di vista televisivo. E il palinsesto non ha deluso i telespettatori, tra grandi e piccini. Tra serie tv, programmi di intrattenimento, reality, talent show e nuove fiction. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Rai...

Continuano le avvincenti avventure della protagonista della serie francese che ognisera, anche con la seconda stagione, sta ottenendo ottimi. La seconda stagione si concluderàprossimo, 25 ottobre, come sempre in prima serata dalle 21:30 su Rai1. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2 rivelano ...... elemento di spicco per glida record registrati fin dai tempi in cui guidava Quelli che il ... dal 2016 stabilmente al timone del format Cartabianca , in onda tutti iin prima serata ...