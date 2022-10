App assiste i pazienti da remoto prima e dopo l’intervento

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Aiutare il paziente ad affrontarechirurgico nelle migliori condizioni stando a casa, evitando così che si rechi più volte in ospedale, anche nella fase pre e post-operazione. È questa, in sintesi, la funzione della app Dream operativa da alcuni giorni nel Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale di Conegliano Veneto (Treviso). Il sistema innovativo sviluppato da B. Braun, azienda di dispositivi e tecnologie mediche, in collaborazione con la software house Tobin Srl, consente all’équipe ospedaliera dire il paziente daun intervento chirurgico. “L’applicativo è già a disposizione deisottoposti a interventi di chirurgia colo-rettale e gastro-esofagea con protocollo Eras – afferma Maurizio Pavanello, direttore Uoc ...