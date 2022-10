Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 10 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 ottobre 2022) All’indomani della 10^ giornata diA lanon regala particolari sorprese, nemmeno nelcon la scorsa stagione. Continua la sua marcia irrefrenabile tra Champions League e campionato la capolista Napoli (-2), che soffre ma alla fine la spunta per 3-2 sul Bologna (-5). Un successo, il decimo di fila tra le due competizioni, che certifica lo stato di grazia degli uomini di Luciano Spalletti, mentre i rossoblù di Thiago Motta non riescono ad abbandonare le posizioni pericolose della graduatoria. Tuttavia, a poca distanza, non manca la concorrenza agguerrita delle inseguitrici. Dietro gli azzurri, infatti, resta saldamente al secondo posto l’Atalanta (+6), che nell’anticipo del sabato sera vince di misura, per 2-1, contro il Sassuolo (-2). I nerazzurri mantengono una lunghezza sul Milan (-5), terzo in solitaria ...