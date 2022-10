RAFC | Nainggolan espulso a tempo indeterminato | sorpreso a fumare in panchina

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Royal Antwerp Football Club ha deciso di espellere aRadja, a causa di numerosi comportamenti che si riflettono sul club e sul gruppo di giocatori. Il centrocampista sarebbe statoinmentre fumava: “Il club non si aspettava un tale atteggiamento dal proprio giocatore. Né il giocatore né il club commenteranno ulteriormente questo”. L'Antwerp a envoyé Radjadans le noyau B Le milieu de terrain avait fumé sur le banc avant Standard-Antwerp VRT pic.twitter.com/CuXvk3VReR — Ma Pro League (@MaProLeague) October 17, 2022 SportFace.

