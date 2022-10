Milano | litiga con i genitori e accetta il passaggio di due sconosciuti | 17enne drogata e violentata per una notte intera

L'opposizione è scandalizzata esulle vicepresidenze delle camere e sulle commissioni. Tutti ... In collegamento da Montecitorio Gabriele Rizzardi e daPaolo Berizzi. Con il videoreportage ...I due viaggiavano a bordo di una Bmw, in direzione, forse già con l'intenzione di cercare una preda perché nello loro auto gli investigatori troveranno benzodiazepine . E sulla loro strada ...Dopo aver adescato la 17enne, due fratelli di 28 e 32 anni avrebbero offerto alla ragazza una bibita con dentro della droga: i fatti nel 2021 ...Una giovane di 17 anni è stata vittima di violenze sessuali da parte di due uomini, che l'hanno drogata e violentata per tutta la notte ...