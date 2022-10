Karim Benzema vince il Pallone d’Oro | il premio più prestigioso torna in Francia | dal 34enne più decisivo del 2022

(Di martedì 18 ottobre 2022) Zinedine Zidane apre la busta nera e sfila dal suo interno il cartoncino. Sul podio dal quale sta parlando è appoggiato il trofeo che sta per assegnare: il, ilinventato dai francesi della rivista sportiva France Football nel 1956 per celebrare il giocatore che più si è distinto nell’ultima stagione. Zidane lo ha vinto, 24 anni fa, nel 1998. Ora deve consegnarlo al miglior calciatore del. Dietro l’ex di Real Madrid e Juventus, proiettati nello schermo sullo sfondo del palco, campeggiano i volti dei quattro finalisti. Sadio Mané, attaccante senegalese del Liverpool, Robert Lewandowski, nuovo centravanti del Barcellona, Kevin De Bruyne, trequarti del City di Guardiola e, il bomber delle Merengues che quest’anno con il Real Madrid ha vinto Liga, ...

Alexia Putellas al femminile. Pablo Martín Páez Gavira, o più semplicemente Gavi, è nato nel 2004 e ha molto presto stabilito dei record di ...