Il Capo della Polizia in città per commemorare l’agente Martone VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Giornata di visite a Benevento per il, Lamberto Giannini. Il ‘numero uno‘ ha partecipato questa mattina all’inaugurazionesede locale dell’Associazione Nazionale didi Stato (ANPS), in via Arco di Traiano, svelando in un secondo momento – in viale degli Atlantici – la targa commemorativa dedicata alStradale Clemente, caduto in servizio a Poggiomarino nel 1981. Alla doppia cerimonia hanno partecipato il Prefetto Carlo Torlontano, il Questore Edgardo Giobbi, il Sindaco Clemente Mastella e il PresidenteProvincia Nino Lombardi. Insieme a loro, anche il presidenteSezione ANPS di Benevento, ...