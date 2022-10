Gf Vip 7 | il messaggio di Carolina Marconi | ' Dopo il tumore si può tornare a sorridere'

"Dopo il tumore si può tornare a sorridere". Ildi speranza per tutte le donne che hanno affrontato, o ...Non è di certo un anno facile per le coppie. Il 2022 ne ha viste scoppiare svariate. Come non ... L'ormai ex coppia ha deciso di pubblicare lo stessosui social: "Dopo tanti anni condivisi,...Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese e colpi di scena. È pronta a fare il proprio ingresso nella casa più spiata d’Italia Teresa Langella! La ragazza, che è nota al grande pubblico p ...Ha rubato 100mila sterline (115mila euro) nell'azienda dove lavorava per sfoggiare su Instagram uno stile di vita che non poteva permettersi. Così Laura Howarth, 41 ...