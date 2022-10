Frodi informatiche da un appartamento nel Napoletano | quattro denunce

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Untrasformato in centrale per eseguire le: è quanto hanno scoperto in via del Cimitero a Torre del Greco (Napoli) gli agenti del locale commissariato, guidato dal primo dirigente Antonio Cristiano.le persone denunciate, sorprese ad utilizzare i computer durante l’intervento. Alla vista degli agenti, ihanno provato a scappare ma sono stati bloccati: nel corso dei successivi controlli, tre di loro sono stati trovati in possesso di due carte di debito, un cellulare e di 5.305 euro. Nell’abitazione inoltre i poliziotti hanno rivenuto 134 cellulari con relative schede sim, 113 carte di credito e di debito, tre computer, due router wi-fi e una chiavetta Usb con dati relativi a bonifici e conti correnti. ...

