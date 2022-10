Crolla l' aula magna dell' Università di Cagliari

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - I vigili del fuoco sono intervenuti in tarda serata aper un crollonell'in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte e considerata l'ora del crollo è verosimile che l'edificio fosse vuoto. Sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità.

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Cagliari per un crollo dell'edificio che ospita l'aula magna dell'ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Una palazzina dell'università di Cagliari è crollata. A collassare alle 22 è stato l'edificio che ospita l'aula magna dell'ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino.