(Di martedì 18 ottobre 2022) Lo United può esercitare l'opzione per il rinnovo fino al 2024, ma è pronto a valutare offerte BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona cerca rinforzi sulla fascia destra per la difesa di Xavi e, in cima ...

Il Giornale d'Italia

Ilsarebbe pronto a offrire il rinnovo fino al 2025, ma attende anche la possibile offerta del club catalano, per evitare di perderlo a parametro zero fra qualche mese. - foto LivePhotoSport - ...Se consideriamo però la sommatoria dei due format tipo (main sponsor+sleeve), il primato, in termini assoluti, spetta ai 'cugini' del, grazie al main TeamViewer (53,7 milioni) e allo sleeve ... Calciomercato: ManUtd. Dalot in scadenza, il Barça ci prova Lo United può esercitare l'opzione per il rinnovo fino al 2024, ma è pronto a valutare offerte BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona ...Il Milan è solo una delle squadre che hanno manifestato interesse per l’acquisto di Cody Gakpo dal PSV Eindhoven. Fichajes.net riferisce che il Real Madrid sta seguendo da vicino la situazione di Gakp ...