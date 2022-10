Atp Napoli 2022 | programma e orari mercoledì 19 ottobre con Fognini | Passaro e Sonego

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il, con glie l’ordine di gioco del torneo Atp diper quanto riguarda la giornata di19. Proseguono gli incontri di primo turno di singolare, tuttiti presso l’Arena alla Rotonda Diaz della città partenopea. Tre gli azzurri che scenderanno in campo per il loro match d’esordio. Il tabellone di doppio invece prosegue al Tennis Club Pozzuoli. Di seguito ilcompleto. ARENAA partire dalle ore 10:00: Carballes Baena vs (Q) Jarry A seguire – (6) Baez vsA seguire – Fucsovics vs (Q) Zhang A seguire – Grenier vsNon prima delle ore 17:30 – Djere vs (Q) Gojo A seguire: (Q)vs McDonald TC POZZUOLI COURT 1A partire dalle ore ...

Esordio amaro per Simone Bolelli e Fabio Fognini nella "T ennisCup by Banca di Credito Popolare", nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sui campi in cemento all'aperto del capoluogo campano. Nel match disputato al TC Pozzuoli (...Fabio Fognini è uno dei tanti italiani impegnati nel torneo250 di. L'azzurro sarà in campo per il singolare e per il doppio. In questo caso proverà con Bolelli a strappare il pass per le NittoFinals di Torino. Il ligure ha intanto parlato del ...D. Galan b. B. Zapata Miralles 6-4 6-4 Vittoria per doppio 6-4 di Daniel Elahi Galan su Bernabe Zapata Miralles. Il colombiano n.72 del mondo è più concreto e più tranquillo nei momenti che contano ri ...NAPOLI - Brutta sconfitta sui campi del T.C. Pozzuoli per la coppia azzurra, impegnata nel rush finale verso le ATP Finals ...