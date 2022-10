Superbike | GP Argentina 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si preannuncia un weekend tutto da seguire per la: da venerdì 21 a domenica 23 ottobre è inil Gran Premio d’, terzultimo appuntamento stagionale (con ilche prevede, oltre al fine settimana argentino, anche i GP di Indonesia e Australia). Siamo sempre più vicini al termine del campionato, con Alvaro Bautista in testa con 448 punti e Toprak Razgatlioglu (392) e Jonathan Rea (366) a inseguire. Non mancherà, come sempre, lo spettacolo, questa volta sul circuito di San Juan Villicum. Sarà possibile seguire, per intero, il weekend argentino grazie a SkySportMotoGP (canale 208 di Sky) che offrirà la diretta televisiva di tutti gli appuntamenti della, dal venerdì alla domenica; per quanto riguarda, invece, la ...