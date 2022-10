Sampdoria vs Roma 0-1 | giallorossi “bruttini” passano a Genova

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Termina il match delle ore 18.30 allo stadio Marassi ditravs0-1. Vincono igrazie ad un rigore nei minuti iniziali trasformato da Pellegrini.vs0-1:rischiano poco ma concretizzano altrettanto Tra l’allievo ed il maestro al momento vince l’esperienza del maestro. La prima di Stankovic a Marassi è da rivedere. I blucerchiati non riescono a recuperare il match sbloccato al 9? minuto da Pellegrini. Il var rileva un fallo su un tocco di mano di Ferrari su cross di Abraham. Dagli undici metri il capitano giallorosso non sbaglia e gela il Ferraris. Unaper certi versi inedita che dà fiducia e spazio a Camara a centrocampo con El Shaarawy sulla sinistra ed a Belotti-Abraham in ...

Adesso c'è anche una foto a confermarlo: nel pre partita di, l'allenatore giallorosso si è fermato in mezzo al campo per un saluto ai piccoli blucerchiati che erano entrati con le ... Vittoria di misura della Roma sul campo della Sampdoria. I giallorossi partono forte e passano subito in vantaggio grazie alla rete di Pellegrini dagli. Successo importante per i giallorossi che grazie ai tre punti odierni scavalcano nella classifica di Serie A la L ...