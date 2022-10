Ruby ter | difesa Berlusconi | ' col codice morale si rischia diritto penale d' autore'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Se si lavora con ile l'interesse risulta cadere sulla cifra etica dei fatti, si- ed è un rischio enorme - che si passi daldel fatto ald'e proprio questo io auspico non succeda in questo processo". Si chiude così l'arringa dell'avvocato Federico Cecconi difensore di Silvioimputato a Milano, nel processoter, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Nel suo lungo intervento - l'arringa difensiva sarà conclusa dal professore Franco Coppi nella prossima udienza del 2 novembre sempre nella stessa aula bunker - il legale ha ripercorso le posizioni di gran parte delle imputate, a dire dell'accusa pagate ...

Silvio Berlusconi ha elargito importanti somme di denaro non solo alle imputate, e in date antecedenti al processo, ma anche a persone mai entrare nel dibattimento. Lo sostiene, nella sua ...