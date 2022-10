Ronzulli dice basta | “Caso inesistente” La scelta di responsabilità sul ministero

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Il ‘' non è mai esistito, e comunque non esiste più”. A parlare dopo giorni di polemiche è la stessa Licia, che in una nota mette a tacere qualsiasi discorso sul suo destino e sulle fibrillazioni interne al centrodestra, con un ritorno alla serenità delle coalizione che appare sempre più vicino. “Io -ancora- sono figlia di un Carabiniere, mio padre ha servito il Paese nell'Arma per tanti anni e mi ha insegnato che servire la Patria è il primo dovere di ogni cittadino e prima di tutto di chi hapubbliche. L'Italia ha bisogno di avere un governo al più presto, con una squadra di alto profilo, sostenuta da una coalizione di centro-destra unita, coesa e compatta, così come si è presentata agli italiani e così come ci hanno ...

A contendersi il residuo di spoglie la coppia- Fascina a cui si oppone Antonio Tajani . ... da anni e anni una buona metà degli aventi diritto al voto non vota ;in sostanza: ci fate ...E a poche ore dall' incontro fra i due leader , sifiducioso sulla nascita del nuovo governo : ... Infine, sull'esclusione di Licia(FI), "un premier ha diritto di scegliere chi ritiene ...E Crosetto in una intervista al Corriere della Sera dice: "C'è bisogno della visione del leader di FI. Non vedo alternative a un governo di ...“Il ‘caso Ronzulli’ non è mai esistito, e comunque non esiste più”. A parlare dopo giorni di polemiche è la stessa Licia Ronzulli, che in una nota mette a tacere qualsiasi discorso sul suo destino e s ...