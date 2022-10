Karoline Lima attacca Militao | “Non farò più finta di niente | ora inizia la guerra”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È scontro totale trae Eder. Come ha riportato UOL Esporte, il difensore del Real Madrid lo scorso giovedì avrebbe avviato un procedimento legale per fissare a 1.200 euro gli alimenti da pagare all’influencer per la figlia.si è così prima definita sorpresa da questa mossa, come aveva dichiarato il suo avvocato Gabriella Garcia, e di recente ha acceso ancora di più la questione con delle storie su Instagram. Nei vari passaggi,ha spiegato di aver “ancora una volta scoperto dai media” la mossa di, promettendo: “se tutto ciò che sta venendo fuori dai media è vero non starò più zitta. Nonpiùche non stia succedendo, non chiuderò più gli occhi. Orauna ...