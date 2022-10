I Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel luglio 2023

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Suoneranno per la prima volta in uno stadio i bergamaschi. Dopo un tour sold out che li ha visti riempire palazzetti, festival e arene estive, la band farà tappa a San: tempio del pallone ma anche di grandi eventi musicali. Il concerto nella ‘Scala del calcio’ l’11consacrerà il percorso musicale di Riccardo Zanotti e degli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini. Le prevendite sono aperte da ora sul circuito TicketOne e Ticketmaster.

L'appuntamento con il gruppo bergamasco nella Scala del calcio è fissato per l'11 luglio 2023Primo stadio per iNucleari. Dopo un tour sold out tra palazzetti, festival e arene estive, la band che ha colorato l'estate con la hit Giovani Wannabe sarà a San Siro. Il concerto nella 'Scala del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Una sorpresa che sta facendo impazzire i fan e che suggella un percorso incredibile. Dopo aver tenuto sulle spine i fan cancellando i contenuti del loro profilo Instagram e dando appuntamento per comu ...