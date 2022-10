Cesenatico Rimini | manteneva moglie e figlio con i soldi estorti all' amante | ora dovrà restituire più di 150mila euro

commenta Un 68enne di) è stato condannato a restituire 158mila euro all'amante . La donna aveva versato la somma all'uomo nel corso degli ultimi dieci anni ignara che il denaro servisse per mantenere ...- Ha prestato per anni soldi all'uomo che credeva la amasse. Fino a 200mila euro, erogati in ... Un uomo di, che già era stato condannato a 3 anni e 4 mesi per minacce nei confronti ...Un 68enne di Cesenatico (Rimini) è stato condannato a restituire 158mila euro all'amante. La donna aveva versato la somma all'uomo nel corso degli ultimi dieci anni ignara che il denaro servisse per m ...Il decreto di ingiunzione del Tribunale si somma alla condanna a oltre 3 anni per minacce nei confronti della compagna, ignara che l'uomo avesse una ...