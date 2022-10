Ucraina | scatta l' allarme generale | Nei rifugi I filorussi | bombe sul governo di Donetsk

(Di domenica 16 ottobre 2022) La guerra inentra in una nuova drammatica escalation. È staììììcattata l'allerta aerea in tutte le regioni del Paese, ha riferito l'agenzia di stampa russa Tass citando media locali ucraini. Le autorità a Odessa, Nikolaev, Poltava, così come nell'Ovest del Paese, hanno esortato la popolazione a restare nei. Intanto le forze russe hanno distrutto due scuole nella regione di Zaporizhzhia. Una delle due scuole distrutte è stata colpita da un attacco missilistico sul villaggio di Vozdvyzhivka. A riferirlo il governatore della regione di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, come riporta Kiev Independent. Dalle zone occupate invece denunciano raid e bombardamenti. I separatistidell'est dell'affermano che le forze ucraine stanno bombardando la città di. Secondo ...

Agenzia ANSA

