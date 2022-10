(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "E' realistico e coraggioso l'proposto da importantidell'intero arco costituzionale per ililtra Russia ee l'avvio di un negoziato multilaterale per la pace. Pubblicato da Avvenire, Il FQuotidiano e La Verità, va sostenuto, anche attraverso la manifestazione del 5 Novembre". È quanto scrive Stefanoin un post su Facebook. "Come le proposte degli ex ambasciatori italiani, va oltre lo schema buoni contro cattivi. Baldassarre, Butta, Cacciari, Cardini, Carrino, Izzo, Magatti, Mazzarella, Vacca, Veneziani e Zamagni invocano realpolitik per scongiurare l'escalation nucleare. Sarebbe importante se diventasse unsul ...

Il Sannio Quotidiano

... pace vuol dire innanzitutto ritiro dei russi dall', quell'che bisogna continuare a ... suo cognato Paolo Cento, Stefano, è tornato in campo anche Alfonso Pecoraro Scanio) che ...Letta conferma la linea sul conflitto in, aderendo al sit - in davanti all'ambasciata russa,... attraverso iniziative come l'assemblea organizzata da Stefanoe altri esponenti della ... Ucraina: Fassina, ‘appello intellettuali per cessate fuoco diventi atto parlamentare’ Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "E' realistico e coraggioso l appello proposto da importanti intellettuali dell intero arco costituzionale per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e l avvio di ...«Di fronte ad una guerra sempre più feroce, sono utili tutte le manifestazioni, ma che siano su una piattaforma precisa in cui si chiarisca con nettezza chi è l'aggressore ...