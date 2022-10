Siani | «Chi ha vissuto in difficoltà sa che significa dover scegliere un altro prodotto al supermercato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) La Repubblica intervista Alessandro. E’ la voce narrante in “Via Argine 310”, il documentario di Gianfranco Pannoneda Bartleby e Rai Cinema. Il titolo è l’indirizzo della Whirlpool, stabilimento della multinazionale delle lavatrici a Ponticelli che per tre anni è stato la base della resistenza di 319 operai. Una lotta finita con il licenziamento. Il padre diera operaio specializzato dell’Alfasud. Lui hasulla sua pelle la cassa integrazione. Racconta cosa vuol dire crescere in una famiglia in cassa integrazione. «Quando ero piccolo la fabbrica era un centro di condivisione delle famiglie operaie. Ricordo a Natale noi figli dei lavoratori andavamo in fabbrica per ritirare il regalo, la pista per le automobiline, la bambola. Cose semplici, ma c’era l’entusiasmo e la voglia di essere lì ...