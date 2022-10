Sant' Angelo di Brolo | i raid degli animali selvatici allarmano gli agricoltori

Il Cittadino

L'evento si è svolto anche in altre 16 città italiane : Bojano in Molise, Cagliari, Castiglione del Lago in Umbria, Catania, Cittàin Abruzzo, Cosenza, Desenzano Del Garda in Lombardia, ...... 34 Ozuna (R), 65 Sancinito, 81 Jebbar Risultati 7ma giornata Busalla Calcio 2 1 Athletic Club Albaro Campomorone'Olcese 1 0 Canaletto Sepor F. S. Sestrese Calcio 1919 1 3Baiardo Genova ... Calcio, Fanfulla e Sant'Angelo a caccia di punti Animali selvatici sempre più vicini agli uomini. Negli ultimi decenni le campagne del territorio santangiolese sono infestate da ghiri, da suidi che provocano ...SANT’ ELENA SANNITA- “Cammino di Sant’Elena” in Molise da Sant’Elena Sannita ad Agnone, pubblicata la guida per poter percorrere a piedi o in bicicletta il Cammino che si snoda per l’Alto Molise. Au ...