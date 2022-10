Lo acquisti abitualmente ma non sai che puoi detrarlo dal Modello 730 2022

Leggi su chenews

(Di domenica 16 ottobre 2022) La crisi economica ha imposta una seria politica di risparmio. Questo può arrivare anche tramite la detrazione di alcune spese comuni presenti nel730/. Ecco quali sono. In questi ultimi mesi, la pressione economica è stata davvero fortissima. Le famiglie italiane hanno avuto sempre più difficoltà a gestire le spese. Si fa sempre più fatica ad andare avanti, a maggior ragione se si devono anche soddisfare spese che riguardano gli studi dei propri figli. Ci possono essere, però, alcune spese che possono essere detratte nel730. Fonte foto: Adobe StockQuando si stila il730 lo si fa in modo da poter avere anche dei piccoli rimborsi. Somme che, come possiamo immaginare, non possono fare che bene alle risorse personali. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti sia alle ...