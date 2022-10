Inter | Inzaghi | “Gara nelle nostre mani dal primo all’ultimo minuto”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’batte 2-0 la Salernitana a San Siro grazie ai gol di Lautaro Martinez e Barella. Le parole di Simoneal termine del match: Dominio – “Abbiamo avuto il controllo delladal, è una partita che personalemnte da allenatore temevo dopo la Champions. Nonostante non avessimo lavorato molto sul campo avevo visto i ragazzi consapevoli e concentrati. Dobbiamo lavorare ancora di più. Centrocampo – “Asslani sta lavorando molto bene, ma allo stesso tempo ho Mikitaryan che sta lavorando bene e quindi ho optato per Calhanoglu regista. Asslani sarà un valore aggiunto per l’nei prossimi anni”. Discussione – “Noi allenatori in discussione ci siamo sempre. Anche a Roma con la Lazio ho avuto qualche problemino negli anni nonostante i ...

