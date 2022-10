Giannichedda | «Lazio Udinese? Sfida tra grandi allenatori Ecco dove possono arrivare le due squadre»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Giuliano, doppio ex della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della partita Giuliano, doppio ex della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della partita. Le sue dichiarazioni: «Non mi aspettavo unain questa situazione di classifica soprattutto per l’. La squadra friulana sta facendo vedere un calcio europeo, fisico e aggressivo. Ha grande qualità con giocatori importanti e Sottil sta facendo un lavoro straordinario.? Colpisce la solidità difensiva, ma non è una sorpresa perché Sarri lavora molto sotto questo aspetto. Luis Alberto può fare la differenza oltre a Milinkovic e Immobile. La squadra deve credere alla ...