Fico | “Un abbraccio forte a Paola Egonu”

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA – “Un, la nostra campionessa di volley, orgoglio per il nostro Paese. Le sue lacrime di ieri sono una ferita per l’intera comunità. Gli episodi di razzismo sono purtroppo ancora frequenti e sono intollerabili in una società che deve essere coesa. Quante donne e uomini devono ancora subire insulti e discriminazioni per il colore della propria pelle? È compito di tutti noi dare messaggi forti e chiari contro ogni discriminazione e forma di intolleranza”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto, esponente del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

