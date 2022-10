Clasico | Real Madrid-Barcellona 3-1

E' Karim Benzema, che domani a Parigi, a meno di clamorose sorprese, riceverà il Pallone d'Oro, il protagonista del '' di oggi in cui ilMadrid ha battuto per 3 - 1 il Barcellona, al Bernabeu, isolandosi al comando della Liga, con 25 punti in 9 giornate contro i 22 degli eterni rivali. L'attaccante ...IlMadrid vince il 250esimodella storia, battendo i rivali del Barcellona 3 - 1 . Sfida tra le due capoliste della Liga, adesso i campioni d'Europa in carica sono a più 3 sui catalani. Apre ...La partita Real Madrid - Barcellona di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata di Liga 2022-2023 ...Il Real Madrid batte il Barcellona nel "Clasico" per 3-1: decisive le reti di Benzema, Valverde e Rodrigo, mentre nei blaugrana in gol Torres ...