Von Gogh | il petrolio e la fine imminente del mondo

(Di sabato 15 ottobre 2022) In cosa si traduce l’influenza che la deriva presa al pianeta in cui viviamo da che a guidare la macchina è l’uomo, diciamo in quello che oggi convenzionalmente chiamiamo Antropocene? Mi spiego, a parte il riscaldamento del pianeta, con i cambiamenti climatici, le pandemie e via discorrendo, c’è un effetto sul quotidiano di cui magari potremmo anche non esserci accorti?Va beh, non la tiro ulteriormente per le lunghe, questo è un incipit a tesi, faccio delle domande retoriche al solo scopo di portarvi dove ho apparecchiato un buffet, così da convincermi agevolmente delle mie ragioni. Quel che volevo dire, la taglio corta, è che è impensabile che tutto questo delirio nel quale abbiamo gettato la Terra, chiamatela Gea, Gaia o come vi pare, non stia causando conseguenze anche su di noi umani, conseguenze che vadano più nello specifico del trovarci sommersi sotto una bomba d’acqua anche se ...