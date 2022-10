Rampage 14 10 2022 The Pinnacle is always on top!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, ci troviamo di nuovo a Toronto in vista del primo episodio diin terra canadese. Quest’oggi sentiremo le prime parole di Daniel Garcia dopo essersi ricongiunto con la JAS, Moxley e Castagnoli affronteranno The Butcher & The Blade e nel main event della serata il(FTR & Shawn Spears) se la vedrà con l’Embassy (Gates of Agony & Brian Cage). Blackpool Combat Club (Jon Moxley & Claudio Castagnoli) vs. The Butcher & The Blade (3 / 5) Una volta superata l’iniziale fase di equilibrio non c’è stata storia per The Butcher & The Blade. Il BCC ha dominato ampiamente la contesa, specialmente nel momento in cui Jon Moxley ha effettuato il suo ingresso in ring. Negli attimi conclusivi dell’incontro Moxley e Castagnoli hanno colpito i loro avversari prima con una serie di ...