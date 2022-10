Orrore a Parigi | 12enne scompare nell’androne di casa | dove ricompare in un baule nella notte | è stata sgozzata

(Di sabato 15 ottobre 2022), unadiha appena fatto rientro, intorno alle 15 di ieri, dopo le lezioni alla scuola Georges-Brassens, semprezona. Sembra svanita nel nulla e le ricerche partono subito dopo la denuncia della mamma. Il mistero della scomparsa, purtroppo, si chiude in poche ore: alle 23 di ieri, quando si scopre che la piccola è in undi plastica nello stesso androne in cui le telecamere l’hanno ripresa l’ultima volta. Ha la gola tagliata, braccia e gambe legate, e secondo quanto trapela da fonti dell’inchiesta, citate dalla tv Bfm e rilanciate dal Tgcom24, «sul corpo della bambina, sono state “apposte” le cifre 1 e 0»… Giallo a: ...

Lo riferiscono fonti della Procura. Il baule è stato ritrovato vicino all'edificio in cui la vittima viveva. La polizia ha già arrestato quattro persone nell'ambito delle indagini, ha detto una fonte ...Il mistero della piccola Lola, la 12enne sgozzata ieri amentre tornava da scuola a casa seguendo un percorso brevissimo che faceva ogni giorno, continua a infittirsi. L'è avvenuto in un palazzo del XIX arrondissement in cui il padre fa il ...I media francesi: sul corpo della piccola due numeri, fermate quattro persone tra cui una donna ripresa dalle telecamere ...Una scena dell’orrore a Parigi ieri sera, dove il corpo di una dodicenne è stato ritrovato dentro un baule in un edificio del XIX arrondissement: lo stesso palazzo dove la ragazza viveva. La 12enne è ...