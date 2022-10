LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | cominciano le FP3!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.01 Tutti i piloti in pista, solo Darryn Binder ha deciso di scendere in pista con le soft sia all’anteriore che al posteriore; gli altri prediligono due medie o una soft e una media. 00.58 Casco speciale per il padrone di casa, l’no Jack Miller: HOME AMONG THE GUMTREES! A brilliant home race design for @jackmilleraus! #nGP pic.twitter.com/oqz9SbCT7y —(@) October 14,00.55 BANDIERA VERDE, COMINCIA LA TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE DEL GRAN PREMIO D’DELLA! 00.53 Ci siamo, è tutto pronto: stanno per cominciare le00.50 Occhio anche al vento e al freddo, fattori non da poco e che potrebbero influire sulle prestazioni ...