Colpo Parma con la Reggina | la Ternana ribalta Cannavaro e va in vetta De Rossi parte con un pari

Questo perché Reggina e Brescia cadono di nuovo: gli amaranto di Pippo Inzaghi in casa del(2 - 0), i lombardi di Pep Clotet 2 - 1 a Cagliari. Sale al quinto posto il Genoa di Blessin, che ...... poi ancora il Cosenza di Davide Dionigi che non molla un; tra le delusioni certamente il ...Brescia 2 - 1 Cittadella Spal 0 - 0 Cosenza Genoa 1 - 2 Modena Como 5 - 1 Palermo Pisa 3 - 3...Seconda sconfitta nelle ultime tre giornate per la Reggina. La squadra di Inzaghi non dà seguito al roboante successo nel derby e capitola al “Tardini” di ...Blessin vince e aggancia la Reggina che va ko al Tardini. Super rimonta di Lucarelli contro il Benevento, l'ex Roma fa 0-0 a Cittadella. 3-3 tra Palermo e Pisa, manita del Modena al Como, successo per ...