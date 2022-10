CdS – Campagna web contro Mbappé | ombre sul Psg

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-14 14:44:11 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Uno scandalo simile era già accaduto a Barcellona nel 2020, quando l’ex presidente Bartomeu fu accusato di aver ingaggiato una società che, attraverso la creazione di profili social falsi, buttasse fango su Messi, Piqué e altri suoi ex tesserati come Guardiola, Puyol o lo stesso Xavi, che all’epoca non era ancora l’allenatore dei blaugrana. A distanza di due anni, anche a Parigi sembra sia stato utilizzato un metodo simile nei confronti di, almeno secondo quanto rivelato in un dossier di Mediapart. Il Psg avrebbe praticamente ingaggiato un “esercito digitale” tramite l’agenzia Digital Big Brother (DBB) per dar fastidio sui social ai propri avversari e persino ad alcuni dei suoi giocatori come il fuoriclasse di Bondy o l’ex Adrien Rabiot, ora alla Juve. Il club ...