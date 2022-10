Scontro a fuoco con rapinatori | progettavano assalto portavalori

In mattinata sul luogo del conflitto asono arrivati gli agenti della Polizia scientifica di Napoli per effettuare una serie di rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Avellino. .Lofrontale con un furgoncino guidato da un 75enne è stato inevitabile Sul posto sono ... I vigili delarrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal ...Antonino e Edoardo hanno litigato nel post puntata. Il motivo La nomination di Donnamaria a Spinalbese , che ha affermato come il ragazzo stesse rosicando per via del massaggio ricevuto da Antonella ...La banda di criminali voleva assaltare un furgone portavalori lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Durante lo scontro a fuoco, uno dei malviventi ha perso la vita ...