MotoGP | la classifica combinata delle prove libere a Phillip Island | Zarco in testa | Bagnaia e Bastianini in top-10

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si è chiusa una prima giornata dimolto importante per i piloti del Mondiale 2022 di(Australia), sede del 18° round del Mondiale 2022. Lungo i saliscendi aussie il migliore della truppa è stato il francese Johann. Il transalpino, sulla Ducati Pramac, è riuscito ad adattarsi alle non semplici condizioni australiane che prevedevano tantissimo vento. Su un layout che richiede molto in termini di percorrenza in curva non è assolutamente semplice. Alle spalle diabbiamo Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) a 0.038 e la Honda di Pol Espargarò (Honda) a 0.052. Si è ben difeso Fabio Quartararo con la Yamaha, che ha chiuso in quarta piazza a 0.139 dal leader. Un po’ più in difficoltà il team ufficiale della Ducati: ...