Dalla galleria di psicopatici e mostri di American Horror Story alle imprese degli X-Men | Evan Peters è un attore versatile dalle performance estreme

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ha quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così di chi è appena stato Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee, nella nuova e discussa miniserie targata Netflix. Quella di chi ha interpretato con carisma e sottile ironia tutti gli orrori e le multiformi perversioni della serie cult. È, classe 1987. Un viso semplice da ragazzo della porta accanto, con uno sguardo pungente che può trasformarsi in qualsiasi cosa. Un talento lontano dal divismo per un eterno ragazzo dall’aria composta, serena, educata. L’aria di chi ha un progetto e lo segue fino in fondo., ...