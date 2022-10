Zingaretti neo-deputato si dimette | ma aspetta ancora un po'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) No, niente dimissioni subito,un po'. Nicolaaccende un faro sul tempo limite per tenere la guida della giunta regionale del Lazio, che lascerà, dice intervistato a Controcampo sul sito del Messaggero, tra quindici-venti giorni. «La legislatura regionale è conclusa - spiega - abbiamo approvato in giunta un collegato che sta andando in consiglio regionale che è molto importante, perché aiuta le famiglie, le imprese e soprattutto promuove una devoluzione dei poteri urbanistici verso Roma che non ha precedenti e che sarà il più potente fattore di sviluppo della città. Questo obiettivo può essere raggiunto in due o tre settimane e subito dopo io mirò. Si chiuderà una stagione nel rispetto assoluto delle regole. Si chiude una stagione, un decennio e si aprirà un periodo che ci porterà al voto». Dunque, spiega ...

