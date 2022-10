Uomini e Donne | reazione inaspettata di Federico con una corteggiatrice | accade senza preavviso | lei sconvolta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La puntata didel 14 Ottobre, mostrerà i progressi nel rapporto tra Alessandro e Roberta. La coppia dopo aver litigato in studio nelle scorse registrazioni sembrava aver chiuso definitivamente. In studio però, arrivato il loro momento, vediamo che l’uomo ha inviato trecento rose alla dama, dopo circa tre giorni che non si sentivano. Roberta ammette sinceramente di essere molto colpita e che subito dopo sono usciti insieme e c’è stato un bacio. Tina non crede al sentimento dell’uomo, conferma infatti che le rose sono più pubblicità per lui in quanto ha un negozio. Gianni invece vede dell’interesse. In ogni caso, entrambi decideranno di proseguire la conoscenza. Ida da canto suo, chiude definitivamente con Riccardo iniziando una nuova conoscenza con Claudio, l’allenatore napoletano di fitness che tutte ledello ...