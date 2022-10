Spalletti-Capello | che botta e risposta nel postpartita!

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con la vittoria per 4-2 contro l’Ajax il Napoli ha matematicamente conquistato il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Napoli sa solo vincere. E lo fa incantando i suoi tifosi e gli appassionati di tutta Europa. La vittoria per 4-2 al Maradona Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.